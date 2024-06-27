YSK açıkladı! İşte illerin milletvekili sayıları

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 tarihinde nüfus bilgilerinin açıklandığı belirtilerek, bu kapsamda oluşturulan tablo ilan edildi. Buna göre, Ankara 36, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Önceki dönemle kıyaslandığında Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı. İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın milletvekili sayısı ise 1'er azaldı.