AK Parti’de 541 belediye başkanı kampa giriyor

AK Parti, 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği milletvekilleri kampı ile seçim sonuçlarının MR'ını çekti, 2028'e giden yol haritasını şekillendirdi. AK Parti bu hafta da belediye başkanları kampı düzenleyecek. AK Parti, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 541 belediye başkanı ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirecek. Kızılcahamam'da 30 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz'da sona erecek kampta, 8 bakan sunum yapacak. Kampın ilk gününde genel başkan vekilleri, belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya gelecek.3 gün sürecek toplantıya 12'si büyükşehir, 12'si il, 347'si ilçe, 170'i belde olmak üzere 541 belediye başkanı katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar ve bakan yardımcılarının da iştirak edeceği toplantıya MYK üyeleri de katılacak. Kampa belediye meclisi üyeleri ile genel merkez yerel yönetimler teşkilatı da tam kadro katılacak.Kampta belediye başkanları sahada yaşadıkları sorunları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara iletme fırsatı bulacak. Belediye başkanlarının yaşadıkları bütçe sorunu, personel maaşları ve bürokratik engeller listelenecek. Toplantıda 8 bakan sunum yapacak. İlk gün tecrübe paylaşımı yapılacak, ikinci gün Erdoğan katılımcılara seslenecek, kampın üçüncü gününde ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde, Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla genel değerlendirme paneli gerçekleştirilecek. Daha sonra bakan yardımcılarının katılımıyla istişare ve müzakere toplantıları yapılarak kamp tamamlanacak.