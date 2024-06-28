İBB’ye bağlı ’Ulaşım İstanbul’dan Bakan Şimşek’in paylaşımına küfür edilmişti: Soruşturma başlatıldı!

"SİBER SALDIRI" BAHANESİ!

Ulaşım İstanbul skandala ilişkin yaptığı açıklamada siber saldırı bahanesine sığınmış ve, "Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Savcılık, "Ulaşım İstanbul" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile ilgili "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama" suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlattı.