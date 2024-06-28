Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ilde suç örgütlerine operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliğince; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda; "Örgüt Kurmak, Tefecilik, Tehdit ve Kasten Yaralama" suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşılığını Yüsri Altın'ın (firari) yaptığı organize suç örgütü üyesi gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5️'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul elebaşılığını Taha Kutay Karasoy'un (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü üyesi 8️ şüpheli yakalandı. Organize Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin; "Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarını işledikleri tespit edildi.



TEFECİLER PARALARI BÖYLE AKLADI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; "Tefecilik, Silahla Tehdit ve Kasten Yaralama" suçlarını örgütlü olarak işleyen elebaşılığını Sami Cerit'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 1️0 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suçtan elde ettikleri gelirleri "Oto Galeri, Restoran, Emlak" sektörler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları belirlendi. Yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, tehdit ve şiddet kullanarak yüksek meblağlarda para tahsil ettikleri tespit edildi. Zorla imzalattıkları boş senetleri doldurarak, mağdurlara ait gayrimenkul ve menkul değerlere el koydukları ve turizm bölgesindeki esnaflarla yaptıkları ticaret karşılığında karşılıksız çek vererek, çok sayıda esnafı mağdur ettikleri ortaya çıktı.



SAHTE RAPORLA KAMUYU ZARARA UĞRATILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Aydın Merkezli, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Çetin Gül'ün yaptığı organize suç örgütü üyesi 1️7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip bu raporları kullanarak, "Engelli araç alımı, haksız emekliliğe yardım, haksız engelli aylığı yardımı ve haksız istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edildi.



UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTLER ÇÖKERTİLDİ

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satışı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen elebaşılığını Mehmet Aşçı'nın yaptığı Organize suç örgütü üyesi 20 şüpheliden 19'u tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Manisa'da 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; "Kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen içlerinde elebaşı Ercan Çelik'in de bulunduğu 1️0 şüpheli yakalandı.