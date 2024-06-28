Büyükşehir’de TİS masası kurulamadı…  Tugay sendikayı veto etti!

Tüm Bel-Sen ile görüşmesi planlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Şube yönetimini veto edip sendikanın genel başkanı Erdal Bozkurt'u muhatap almak istediğini belirtti. Bunun üzerine Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu şube yönetimi ile Tugay arasında yapılması öngörülen görüşme iptal edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Çayır, "Biz sendika olarak bir bütünüz, sendikamız şubesiyle genel merkeziyle bir bütündür. Tugay ile kişisel bir meselemiz yok" dedi.

MEMUR MAAŞLARI 10 BİN LİRA EKSİK YATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında kesintiye gitmesi ile krize dönüştü. Memurlar yapılan kesinti nedeniyle Kurban bayramı öncesi maaşlarını 10 bin lira eksik aldı. Yaşananları protesto eden sendika eylem başlattı. Bayram öncesi başlayan eylemler bayram sonrası da devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile belediyede örgütlü Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu şube arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme son anda Tugay tarafından iptal edildi. Tugay sadece Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile görüşeceğini duyurdu.

KELEŞ: SENDİKA GENEL MERKEZİ VE ŞUBESİYLE BİR BÜTÜNDÜR

Tugay'ın sendikanın İzmir Şubesini muhatap almama kararını değerlendiren Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş "Biz el konulan haklarımızı geri almak için mücadele ediyoruz. Mücadele ederken de anayasal haklarımız çerçevesinde tepkilerimizi gösteriyoruz. Ekmeğimizin yarısı gittiği için biz de demokratik haklarımızla mücadele ettiğimizi gösterdik. Biz bir sendikayız ve emek örgütüyüz. Tugay burada bir emek örgütünü karşısına alıyor. Biz burada emeği temsil eden bir kurumuz, emekçiler tarafından seçilmiş insanlarız. Tugay'ın bu tutumunun örgütlülüğü tanımamak olduğunu düşünüyorum. Biz sendika olarak bir bütünüz, sendika şubesiyle genel merkeziyle bir bütündür. Tugay ile kişisel bir meselemiz yok. Bizim tek derdimiz el konulan ücretlerimizin iade edilmesi. Ekmeğimizin ve haklarımızın iade edilmesini istiyoruz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.