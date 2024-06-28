Çeyrek asırlık Pınar Selek davası devam ediyor

İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda, 1998'de 7 kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana gelmişti. Patlamayla alakalı açılan davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda sanık sosyolog Pınar Selek beraat etmiş, Yargıtay'ın bozması üzerine yeniden yargılanmış ve ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkûm edilmişti.

5. KEZ YARGILANIYOR

Usul yönünden bozulan dava yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti. 19 Aralık 2014'te yapılan yargılamanın sonucunda Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk yeniden beraat etmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Selek ve Öztürk hakkında verilen beraat kararını bozmuştu. Yargılamanın 5. kez başladığı davada, Fransa'da yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar vermişti. Mahkeme, diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetmişti.

DOSYAYA YENİ YAZI EKLENDİ

Dava bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya Pınar Selek'in avukatları, Fransız barosu avukatlar ve çok sayıda izleyici katıldı. Dava dosyasına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü tarafından 3 Haziran 2024 tarihinde yazılan yazının dosyaya eklendiği görüldü.

FRANSA'DA PKK ETKİNLİĞİNE KATILDIĞI İDDİASI

Emniyet tarafından hazırlanan yazıda, Fransa'da yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Pınar Selek'in Nisan 2024'te Nice şehrinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bir etkinliğe katıldığı, örgütle organik bağ içerisinde olduğunun tespit edildiği yer aldı. Bu yazı aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na, İstihbarat Başkanlığı'na ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildiği görüldü.

TUTUKLULUK VE YAKALAMA KARARI DEVAM EDİYOR

Duruşma savcısı, Pınar Selek'in yokluğundaki tutukluluk halinin devamına, kırmızı bültenin uygulanmasını ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti. Mahkeme, Pınar Selek'in tutuklama ve yakalama kararının devamına karar verdi. Adalet Bakanlığı'na da yazı yazılmasını talep eden mahkeme, istinabe evrakları hakkında bilgi verilmesini istedi. Duruşma 7 Şubat 2025'e ertelendi.