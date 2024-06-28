CHP Şuhut İlçe Başkanı İZFAŞ’a genel müdür yardımcısı oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay çok konuşulacak yeni bir atama kararına daha imza attı. Bugüne kadar belediyenin üst yönetiminde önemli değişikliklere imza atan Cemil Tugay birçok farklı ilden İzmir'e transferler gerçekleştirdi. Tugay'ın son transferi ise Afyonkarahisar'dan oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanlığı görevini yürüten Caner Peynirci Tugay tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'a Genel Müdür yardımcısı olarak atandı. Peynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile partideki görevinden dün istifa ettiğinin duyurmuştu.

YOLA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE DEVAM EDECEĞİM

Peynirci paylaşımında yola İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam edeceğini duyururken, Peynirci'nin yeni görevi belli oldu.

İZFAŞ'A ATANDI

İddialara göre geçtiğimiz aylarda İzmir'e gelerek Tugay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Afyonkarahisar Şuhut ilçe Başkanı Peynirci bir dönem AfyonKarahisar İl Gençlik Kolları başkanlığı görevini de yürütmüştü. Caner Peynirci İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.