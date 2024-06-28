Diyarbakır’daki işçi kıyımına büyük tepki

Yerel seçimlerden sonra DEM Partili belediyelerde çok sayıda kişi işten atılırken, birçok çalışanın işyeri ise değiştirildi. Diyarbakır'da Hak-İş, Hizmet İş Sendikası ve Memur Sen, söz konusu işçi kıyımı ve mobbing ile yer değişimlerine dikkat çekmek ve tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Sendikalar, dün DEM Partili Bağlar Belediyesi ana hizmet binası önünde bir araya geldi. Belediyeden atılan işçilerin de destek verdiği eylemde açıklama yapıldı.Açıklamada, seçimlerden hemen sonra DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımının yaşandığına dikkat çekildi. Açıklamaların ardından sendikalar ve işçiler, Bağlar Belediyesi önünde çadır kurdu. Öte yandan, DEM Partili Bağlar Belediye Eşbaşkanı Leyla Ayaz ve beraberindeki belediye yetkilileri kurulan çadırın kaldırılmasını istedi. Sendikalara müdahale etmeye çalışan DEM Partililere ise güvenlik güçleri engel oldu.