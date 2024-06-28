Firari FETÖ’cü Akın İpek’in Bebek’teki yalısı satıldı

İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyordu.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek'e ait yalı, TMSF tarafından satışa çıkartıldı.

Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybeden İpek'in yalısı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 750 milyon Türk Lirası muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. Bebek'teki yalı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.