Haberler Gündem Haberleri Firari FETÖ'cü Akın İpek’in Bebek’teki yalısı satıldı
Giriş Tarihi: 28.6.2024 17:25 Son Güncelleme: 28.6.2024 17:26

Firari FETÖ'cü Akın İpek’in Bebek’teki yalısı satıldı

İngiltere Yüksek Mahkemesi’ndeki tahkim davasını kaybeden firari FETÖ’cü Akın İpek’in Bebek’teki yalısı üç saat süren ihaleyle 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

Halit TURAN Halit TURAN
Firari FETÖ’cü Akın İpek’in Bebek’teki yalısı satıldı

İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyordu.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek'e ait yalı, TMSF tarafından satışa çıkartıldı.

Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybeden İpek'in yalısı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 750 milyon Türk Lirası muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. Bebek'teki yalı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

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Firari FETÖ'cü Akın İpek’in Bebek’teki yalısı satıldı
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