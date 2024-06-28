PKK’lılar yakalanmamak için ormanları yakıyor

Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler, ormanları yakmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem Dergele Köyü sakinlerini kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı" şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek" açıklamasını yaptı.