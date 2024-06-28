Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.