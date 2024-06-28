Tugay talimat verdi, eylemciler hakkında inceleme başlatıldı

Cemil Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında kesinti yapması belediye çatısı altında hizmet veren memurları çileden çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda meclis toplantı salonuna girmek isteyen memurlarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Cam çerçevenin kırıldığı olaylara polis müdahale etti.
Son olarak Tugay, Meclis toplantısına katılmak üzere gittiği İzmir Ticaret Odası Binasına girişte bazı memurlar tarafından yuhalandı. Tugay'ın talimatı ile memur eylemlerinde taşkınlık yapan, cam/çerçeve kıran, belediye başkanı Cemil Tugay'a yönelik hakarete varan ifadeler kullanan memurlar hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.
CAMLAR KIRILDI
Ancak Kurban Bayramı öncesi memur eyleminde belediye binasının camlarının kırılması, belediye güvenliği ile bazı memurların arbede yaşaması, yine İzmir Ticaret Odası önündeki eylemde belediye başkanına yönelik hakarete varan ifadeler kullanılması üzerine Teftiş Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kurulun; basına yansıyan görüntüleri inceleyerek taşkınlık yaptığı öne sürülen isimleri tespit edeceği, ardından da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında işlem başlatılacağı sızan bilgiler arasında yer aldı.