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Giriş Tarihi: 28.6.2024 11:38

Tugay talimat verdi, eylemciler hakkında inceleme başlatıldı

Her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında kesinti yapıldığı için eylem yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlar, geçtiğimiz hafta meclis toplantı salonuna girmek istemişti. Cam çerçevenin kırıldığı olaylara polis müdahale etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın o memurlar hakkında inceleme başlatılması için talimat verdiği öğrenildi.

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Tugay talimat verdi, eylemciler hakkında inceleme başlatıldı

Cemil Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında kesinti yapması belediye çatısı altında hizmet veren memurları çileden çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda meclis toplantı salonuna girmek isteyen memurlarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Cam çerçevenin kırıldığı olaylara polis müdahale etti.

Son olarak Tugay, Meclis toplantısına katılmak üzere gittiği İzmir Ticaret Odası Binasına girişte bazı memurlar tarafından yuhalandı. Tugay'ın talimatı ile memur eylemlerinde taşkınlık yapan, cam/çerçeve kıran, belediye başkanı Cemil Tugay'a yönelik hakarete varan ifadeler kullanan memurlar hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlar uzun zamandır sosyal denge tazminatı sözleşmesi (SDS) konusundaki eylemlerini sürdürüyor. Memurlar; çoğu zaman demokratik tepkilerini dile getirerek SDS ödemelerinin yasal sınır üzerinde yapılması konusunda İzBB Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulunuyor.

CAMLAR KIRILDI

Ancak Kurban Bayramı öncesi memur eyleminde belediye binasının camlarının kırılması, belediye güvenliği ile bazı memurların arbede yaşaması, yine İzmir Ticaret Odası önündeki eylemde belediye başkanına yönelik hakarete varan ifadeler kullanılması üzerine Teftiş Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kurulun; basına yansıyan görüntüleri inceleyerek taşkınlık yaptığı öne sürülen isimleri tespit edeceği, ardından da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında işlem başlatılacağı sızan bilgiler arasında yer aldı.

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Tugay talimat verdi, eylemciler hakkında inceleme başlatıldı
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