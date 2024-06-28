Tugay talimat verdi, eylemciler hakkında inceleme başlatıldı

Son olarak Tugay, Meclis toplantısına katılmak üzere gittiği İzmir Ticaret Odası Binasına girişte bazı memurlar tarafından yuhalandı. Tugay'ın talimatı ile memur eylemlerinde taşkınlık yapan, cam/çerçeve kıran, belediye başkanı Cemil Tugay'a yönelik hakarete varan ifadeler kullanan memurlar hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.