AK Parti’den ’Şuhut’ atamasına çifte salvo!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay tartışma yaratan atamalarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, CHP Şuhut İlçe Başkanı Caner Peynirci'yi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve aynı zamanda İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan, Tugay'ın İZFAŞ'a yaptığı atamaya tepki geldi.

İNAN: KAYIRMACILIK SİSTEMİYLE ATAMA YAPIYORLAR

AK Partili İnan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Maşallah. Haftalardır İzmir'deki emekçiler çırpınıyorlar, haklarını arıyorlar. Onlara 'elimde değil' cevabını verip, kayırmacılık listelerine sırayla kaymaklı yerlere atamalar yapıyorlar. Biz İzmir'imizin dağ gibi sorunlarına çözüm beklerken bunların rantlarıyla meşgul olmaları şehrimize büyük bir kayıp olarak dönüyor maalesef." İfadelerine yer verdi.

KAYA: ALİ GİDER VELİ GELİR, KURDUKLARI DÜZEN DEĞİŞMEZ

AK Partili Mahmut Atilla Kaya ise yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'in Genel Başkan adaylığı için verdiği imzanın ödülünü almış. CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanı Caner Peynirci, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZFAŞ'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış. Ali gider Veli gelir, kurdukları düzen asla değişmez dedik. Al birini vur ötekine, yok birbirlerinden farkları, zihniyet aynı dedik. CHP budur, asla değişmez! Utanmadan bir de liyakat nutukları atarlar. Görünen o ki, İzmir için kayıp bir beş yıl daha bizi bekliyor. İzmirliler hizmet beklerken, kentin kaynakları partizanlığa, parti içi çekişmelere harcanmaya devam edecek" dedi.