Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 29.6.2024 12:40

Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA