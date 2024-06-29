Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi