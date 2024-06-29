CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu: "Bu olay ilk değil…”



2 AYRI BENZER VUKUATI VAR

Dosya üzerinde gizlilik kararı alınırken, skandalın ortaya çıkmasıyla tecavüzcü çalışanın yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Şahıs hakkında cinsel saldırı ve tehdit olmak üzere iki ayrı dosya düzenlendiği öğrenilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Öte yandan Sönmez'in N. C. adlı kadına yönelik tecavüz olayının ilk olmadığı benzer suçları 2 ayrı kadına karşı daha işlediği öğrenildi.