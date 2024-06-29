DEM’li belediyeden kamyon duvarı

Yerel seçimlerin ardından Diyarbakır'da belediyelerin yönetimini devralan DEM Parti, şu ana kadar 1300 kişiyi işten atarken, sendikalar işçi kıyımına karşı eylemlere başladı. Bu kapsamda Hak İş, Hizmet İş ve Memur Sen başkanları, üyeleri ve işten atılan belediye çalışanları önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde çadır kurup eylem yapmak istedi. Eylemi öğrenen belediye ise 'Halk Günleri' yapılacağı gerekçesiyle binanın önüne stant kurdu. Bunun üzerine sendikalar, kıyımın en çok yaşandığı DEM Partili Bağlar Belediyesi önünde eylem yapacağını duyurdu. Perşembe günü de belediye önünde açıklama yaparak çadır kurup süresiz eylem başlattı. DEM Partili Bağlar Belediye Eşbaşkanı Leyla Ayaz, Başkan Yardımcısı Reşat Yücel ve belediye yetkilileri ise sendikalara tepki göstererek çadırı kaldırmalarını istedi. Güvenlik önlemi alan polis ise DEM Partililere sözlü olarak müdahale edip engelleme çalışmalarına izin vermedi. Bunun üzerine DEP Partili belediye yöneticileri, işçilerin oturma eylemini engellemek için belediyeye ait kamyon ve uzun araçları binanın önüne sırayla park etti. Kamyonlarla taşınan kum ve hafriyat da gece saatlerde binanın çevresine döküldü.