‘Eğitime destek’ sözü veren CHP’li belediye Kız öğrencilerin yurdunu kapatıyor

İzmir'de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda ilçe sakinlerine 'eğitime destek' sözü veren CHP'li Belediye Başkanı İrfan Önal, koltuğa oturduktan sonra verdiği sözleri unuttu. Önal, üniversite eğitimi almak için şehir dışından gelen dar gelirli ailelerin kız çocuklarının barındığı Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu kapatma kararı aldı. 80 yatak kapasiteli yurtta kalan öğrencilere, odaları boşaltmaları için 10 Temmuz'a kadar süre tanınırken, yurtta görev yapan belediye personeli başka birimlere yönlendirildi. Ülke genelinde birçok belediye, kız ve erkek öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda barınması için öğrenci yurdu açarken Bayraklı Belediyesi'nin kapatma kararı skandal olarak nitelendirildi.