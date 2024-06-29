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Giriş Tarihi: 29.6.2024 10:50

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler" projesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün tanıtılan "Anadoludakiler" projesiyle bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan gönüllülere teşekkür etti.

AA
Emine Erdoğan’dan Anadoludakiler projesine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek. 'Anadoludakiler' projesi, kadim topraklarımızın kalbinde atmaya devam eden bir medeniyet türküsü. Bizi biz yapan bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler" projesine ilişkin paylaşım
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