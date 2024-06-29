İstanbul’un 22 öncelikli müdahale alanı

İstanbul da Kentsel dönüşüme yeni bir vizyon ve bütüncül bir yaklaşım getiren master plan, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir anlayış getirerek üst ve alt ölçekli planlar arasında geçiş imkânı sağlamaktadır.

ÖNCELİKLE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN 22 NOKTA

6306 sayılı kanun kapsamında "İstanbul'u Afetlere Karşı Dayanıklı Bir Şehir Haline Getirerek Yerinde ve Nitelikli Dönüşümün Sağlanması" amacıyla; İstanbul ilinde bütünleşik risk haritalarıyla oluşturulmuş öncelikli afet riskli alan çalışmaları yapılmış, bu çalışma sonucunda da 22 adet öncelikli müdahale alanı belirlenmiştir.

İŞTE O İLÇELER

Bu alanlardan Avrupa yakasında olanlar, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Gürpınar, Avcılar-Merkez, Küçükçekmece iç-dış kumsal, Yeşilköy, Şirinevler, Güngören, Bağcılar, Topkapı, Samatya, Fatih, Beyoğlu, Kurtuluş, Sütlüce. Anadolu yakasında ise Hasanpaşa, Caferağa, Kızıltoprak, Ataşehir- Barbaros, Bostancı, Maltepe-Kartal Sahil ve Tuzla- Şekerpınar'dır. Belirlenen tüm bu 22 öncelikli alan ile ilgili saha tespit, analiz ve fizibilite çalışmaları bitmiştir.