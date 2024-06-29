İstanbul’un 22 öncelikli müdahale alanı

İstanbul'da peş peşe kendiliğinden çöken binalar, korku oluşturmaya başladı. Küçükçekmece'de 1 kişinin ölümü 8 kişinin de yaralanmasıyla çöken binanın ardından bu kez Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta önceki gece 7 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. 1980'li yıllarda yapıldığı belirlenen binanın deniz kumuyla yapıldığı ve artık kendisini taşıyacak gücünün olmaması nedeniyle çöktüğü belirlendi. Yaşanan çökmeler ise mega kentte beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi çökmeleri seyretmekle, olası depremin ise edebiyatını yapmakla yetiniyor. Konuya ilişkin çarpıcı bilgileri de önceki dönem İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı olan Kadem Ekşi'den geldi.
Ekşi yaptığı paylaşımda İBB yönetiminin hızlı tarama testlerini çoktan bitirdiğini, çökecek binaların belirlendiği ancak İBB'nin müdahale etmediğini belirtti. İstanbul'un 956 mahallesinde saatli bombanın olduğunu, İstanbul'da 22 adet öncelikli müdahale alanının belirlendiğini ifade etti.
İBB KULAĞININ ÜSTÜNE YATIP ŞOV YAPIYOR
Ekşi şunları aktardı: Zayıf yorgun yaşlı riskli binalar kendi ağırlığını dahi taşıyamıyor. Bahçelievler ilçemizde çöken binadan da kimse ders çıkarmaz İBB hızlı tarama testlerini çoktan bitirdi. Çökecek binalar belli müdahale etmiyor. 516 milyar konsolidebütçesi olan İBB, kulağının üstüne yatmış şov yapıyor. İBB İstanbul da riskli yapı stoğunu azaltmak için reklam, algı ve manipülasyonu bırakıp dört elle 2018 yılında hazırlanan İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı'nı hayata geçirmelidir.
İstanbul da Kentsel dönüşüme yeni bir vizyon ve bütüncül bir yaklaşım getiren master plan, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir anlayış getirerek üst ve alt ölçekli planlar arasında geçiş imkânı sağlamaktadır.
ÖNCELİKLE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN 22 NOKTA
6306 sayılı kanun kapsamında "İstanbul'u Afetlere Karşı Dayanıklı Bir Şehir Haline Getirerek Yerinde ve Nitelikli Dönüşümün Sağlanması" amacıyla; İstanbul ilinde bütünleşik risk haritalarıyla oluşturulmuş öncelikli afet riskli alan çalışmaları yapılmış, bu çalışma sonucunda da 22 adet öncelikli müdahale alanı belirlenmiştir.
İŞTE O İLÇELER
Bu alanlardan Avrupa yakasında olanlar, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Gürpınar, Avcılar-Merkez, Küçükçekmece iç-dış kumsal, Yeşilköy, Şirinevler, Güngören, Bağcılar, Topkapı, Samatya, Fatih, Beyoğlu, Kurtuluş, Sütlüce. Anadolu yakasında ise Hasanpaşa, Caferağa, Kızıltoprak, Ataşehir- Barbaros, Bostancı, Maltepe-Kartal Sahil ve Tuzla- Şekerpınar'dır. Belirlenen tüm bu 22 öncelikli alan ile ilgili saha tespit, analiz ve fizibilite çalışmaları bitmiştir.