İzmir’de 8’i ormanlık alanda toplam 16 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre İzmir'de bugün 16 yangın çıktı. Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi. Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı. Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN YUMAKLI: İZMİR'DEKİ YANGINLARA 11 UÇAK VE 27 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Yumaklı, İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçesinde çıkan yangınlar için bölgeye, 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel ve 171 arazöz ve iş makinesinin sevk edildiğini duyurdu.