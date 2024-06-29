İzmir’de suya fahiş zam!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay deyim yerindeyse İzmirlilerin gözünün yaşına bakmadı. Seçim öncesi su faturalarının yüksek gelmesinden şikayet eden İzmirlilere 'Seçildiği takdirde Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandırma' sözü veren Tugay, koltuğa oturduktan sonra verdiği sözleri çabuk unuttu. Zam gündemiyle toplanan İZSU Genel Kurulunda içme suyu tarifelerine yüzde 45 zam kararı alındı.

TUGAY KATILMADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mazereti nedeniyle katılmadığı toplantıya Başkan Vekili Altan İnanç başkanlık etti.

YÜZDE 45 ZAM KARARI!

Olağanüstü oturumda kentte kullanılan su ücretlerine 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 45 oranında zam kararı gündeme geldi. Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi

TEKİN: KABUL EDİLEBİLİR OLMASI LAZIM

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ercan Tekin yapılan zammın kabul edilebilir makul bir seviyede olması gerektiğine dikkat çekti. İZSU'nun giderlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Tekin: "Yıllardır bu kürsülerden İZSU Genel Müdürlüğü bütçesinin eksik ve hatalı yapıldığını söylüyoruz. Zamma gerekçe olarak 'Öngörülemeyen şeyler oldu. O nedenle zam yapmak zorunda kaldık' diyorlar. Bir plan yaparken her şeyi öngörerek yaparsınız. Cemil Bey indirim kararı alırken biz 'zam yolda' demiştik. Kendisi ise bize 2 yıl içinde Türkiye'deki en ucuz su veren şehirlerden biri olma vaadini hatırlatmıştı." dedi. Tekin yapılan zam oranının yüksek olduğunu söyledi.

BOZTEPE: ÖNCE İNDİRİM SONRA BİDRİMİ YAPTI

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise kayıp kaçak oranlarına vurgu yaparak, "İzBB Başkanı Cemil Tugay adayken suda indirim yapacağını belirterek İzmirli seçmene vaatte bulunmuştu. Göreve gelir gelmez bir indirim yaptı. Bugün de yüzde 45 gibi bir bindirim yaptı. İZSU Genel Kurulu Bütçesi geçen yıl Kasım ayında yapıldı. Aradan 6 ay geçmiş. 6 ay içinde ülkemize baktığımızda dolarda ve akaryakıtta ve diğer birçok alanda bu şekilde ciddi zam olmadığını görmekteyiz. İZBB'de geçen dönem en çok konuştuğumuz konu: körfez kokusu. Göreve gelir gelmez Ali Hıdır Köseoğlu, bu kentin koku sorununu gidermeye çalıştı. Dün 1. Kordonda oturan arkadaşlarla konuştuk. Pis kokunun yavaş yavaş başladığını görmekteyiz. Hep söyledik. İzmir'de kayıp kaçak oranı çok yüksek. 5 yıl boyunca biraz azalma oldu ancak kaçak oranları ortadan kaldırılırsa 2-3 yıl suya zam yapmadan kentlilere ucuz ve indirimli suyu satabiliriz. Belediye seçimlerinin 3'üncü ayındayız ve devasa bir zam yapılıyor. Büyükşehir belediye başkanımız geçen açıklamasında bana güvenin diyordu. Kendisine güvenmek, sözünün arkasında durmasını istiyoruz. Bu kentte yaşayanlar, bu kenti seçmenleri yavaş yavaş kendisine güven duyulamayacağını görecektir." dedi.

PEKİ İZMİR'İ KİM KURTARACAK?

Konuşmasına "Ben geçmişte Tunç Soyer'e de söylemiştim. Bugün aynı şekilde Cemil Tugay'a da söylüyorum" diye devam eden Boztepe: "Cemil Bey Karşıyaka Belediyesini borç batağına sürükledi. Şimdi de Karşıyaka Belediyesinden arsa satın alarak geçmişte bıraktığı borcu kapatmak, Karşıyaka Belediyesini kurtarmak istiyor. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni kim kurtaracak?" diye konuştu.

ZAM ORANI KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYDEYMİŞ

CHP Meclis Başkan Vekili Altan İnanç ise yapılan yüzde 45'lik zammın kabul edilebilir olduğunu öne sürdü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada zamlı tarife AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin red oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

İŞTE YENİ TARİFELER

Tarife cetveline göre; 0-4 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 24,85 TL'de sabit kaldı. 5-10 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 33,18 TL'den 48.04'e yükseldi. 11-20 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 42,37 TL'den 61,43 TL'ye yükseldi. 21 üstü metreküpü ise atık su bedeli ile birlikte 79,33 TL iken 115,03 TL oldu.