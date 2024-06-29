Kültür Yolu coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında Hamdiye Erol, Turgut Karadeniz, Nilgün Kızılcı, Neşe Dursun Saraç, Seher Çelik'in verdiği "Şarkılar ve Türküler" konseri dinleyenleri büyüledi. Ayasofya Camisi'nde "Akustik İlahiler", Sümela Manastırı'nda ise "Karşı Kıyıdan Esintiler" konserleri Trabzonlularla buluştu. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bence Katil Öldürdü" büyük beğeni topladı. Oyuncular Ali Nuri Türkoğlu ve Ferhan Tülmen Trabzonlularla bir araya geldi.