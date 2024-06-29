Temmuz'da Külliye önündeki vatan savunmasında darbecilerin kurşunuyla gazi olan Cebrail Öngüç, yaşadıklarını ve duygularını SABAH'a anlattı:Darbe bildirisini duyunca kanıma dokundu. Cumhurbaşkanımızın, 'Darbecilere karşı sokağa çıkın' çağrısı sonrası abdest alarak ailemle birlikte meydanlara doğru yürüdük. Dışarı çıkar çıkmaz aynı inançla sokağa çıkmış büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Bu bizi daha da cesaretlendirdi. Milletimizin iradesini çiğnetmeme gayreti beni daha da kararlı kıldı. Külliye'ye giden köprü ve yollar, darbeci FETÖ'cüler tarafından kapatılmıştı. Kararlı bir şekilde tekbirlerle yürürken darbeciler üzerimize ateş açtı.İlk başta olayın sıcaklığı nedeniyle yaralandığımı anlayamadım. Yanımdaki birçok insanın yaralandığını gördüm. Kan revan içerisinde yerlerde yatıyorlardı. Sonrasında kendimin de yaralandığını fark ettim. Bu kahraman millet o gün şehitler verdi, gazi olduk ama milli iradeyi çiğnetmedik. Şehadet şuuruyla yola çıkmıştım. Gazilik nasip oldu.O gece milyonlarca insan tek bir hedef uğruna mücadele etti. O gün herkes şehadet için yürüdü. İradesini çiğnetmemek azmindeydi. Gözüme gelen parça 1 milim daha içeri girseymiş kör edecekmiş. Kendimi yere attım, o sırada ayağımdan vuruldum. 1 sene evde yattım. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletsiz ve vatansız bırakmasın.