Nevmekan’lara ve kütüphaneye CHP kancası





KÜTÜPHANELER 18.00'DA KAPATILIYOR

2016 yılında Bağlarbaşı'nda ilk açılışı yapılan ve yoğun ilgi gören kitaplarla dolu hem kütüphane hem de kafe olan Nevmekan, uygun fiyatlı ürünleri ve gençler için Sahil'deki 24 saat açık, diğer yerlerdeki ise saat 23.00'a kadar açık olan kütüphanesi, ücretsiz çay, çorba ve kek gibi ürünlerle ders çalışanları motive etmesiyle hemen herkesten tam not aldı. Ancak bu güzide mekanlardan biri olan Nevmekan Kuzguncuk, tadilat gerekçesiyle CHP'li yönetim tarafından kapatıldı. Diğer mekanlardaki kütüphaneler ise saat 18.00'da kapatılacağı belirtildi.