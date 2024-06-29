Nevmekan’lara ve kütüphaneye CHP kancası

Yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP yönetimleri halka kesintisizi hizmetleri 'İsraf' adıyla kapatmaya başladı. Bu belediyelerden biri de Üsküdar Belediyesi oldu. Eski Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 31 Mart sonrasında birçok skandala imza attı. Bu kez de Nevmekanları tadilat gerekçesiyle kapattı, kütüphanelerin kullanım saatini de 18.00 olarak sınırladı.
KÜTÜPHANELER 18.00'DA KAPATILIYOR
2016 yılında Bağlarbaşı'nda ilk açılışı yapılan ve yoğun ilgi gören kitaplarla dolu hem kütüphane hem de kafe olan Nevmekan, uygun fiyatlı ürünleri ve gençler için Sahil'deki 24 saat açık, diğer yerlerdeki ise saat 23.00'a kadar açık olan kütüphanesi, ücretsiz çay, çorba ve kek gibi ürünlerle ders çalışanları motive etmesiyle hemen herkesten tam not aldı. Ancak bu güzide mekanlardan biri olan Nevmekan Kuzguncuk, tadilat gerekçesiyle CHP'li yönetim tarafından kapatıldı. Diğer mekanlardaki kütüphaneler ise saat 18.00'da kapatılacağı belirtildi.
BUNLAR SİYASET ÜSTÜ ESERLER
Geçen 2 Eylül 2023'te açılan kütüphane kafe, üstünden henüz 1 yıl geçmemesine rağmen tadilata alınarak kapatılması ve kütüphanelerin 18.00 olarak sınırlandırılmasına, kütüphane kafelerin mimarı olan eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tepki gösterdi. Türkmen, "Açılalı 1 yıl olmamış Nevmekan'ı tadilat yapıyoruz diyerek kapatmak, gençlerin evi olan bir kütüphaneyi, tam da yaz okulu zamanı 18:00'de kapatmak… Sevgili gençler, bunlar siyaset üstü eserler ve kimsenin malı değil, sadece sizin! Sizden ricam, haklarınıza sahip çıkın" dedi.
6 BİN AİLEYE VERİLEN YARDIMI KESTİ
Dedetaş, AK Parti döneminde 6 bin aileye verilen aylık bin 500 TL Pazar desteğini iptal ederek ilçede yaşayan 60 yaş üstüne yılda toplam 5 bin TL verileceğini aktardı. Bu uygulama ile 2024 yılında 2 bin 500 TL alacak olan 6 bin aileyi mağdur eden Dedetaş, 5 bin TL'lik yardımı ise 5 bin kişiyle sınırladı.
OLMAYAN DENİZİ EKLENDİ
Kurban Bayramı kutlamasında Üsküdar'a bir de iç deniz ekleyerek ilçeyi hiç bilmediğini gözler önüne seren Dedetaş, İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Üsküdar'daki devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da balta vurdu. Vatandaşın depreme karşı güvenli evlerde oturmasına olanak sağlayan dönüşüm çalışmalarını iptal ederek binlerce aileyi sahipsiz bıraktı.