SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye ile görüştü

"GAZZE'DEKİ DURUM TRAJİK"

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de temel ihtiyaç maddelerine erişimin olmadığına ve halkın açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hamdan, "Gazze'deki durum trajik. Aç bırakma siyaseti İsrail'in sivillere karşı kullandığı en vahşi savaş yöntemlerinden biri ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca da savaş suçu sayılıyor. İsrail, yardım girişlerine engel olarak halkı topyekun cezalandırıyor." diye konuştu.

ABD yönetiminin Gazze sahiline inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili de konuşan Hamdan, bunun, Filistin halkının kanının dökülmesi, aç bırakılması ve ablukaya alınmasına ortak olan ABD'nin kendi imajını kurtarmak için kullandığı siyasi bir propaganda olduğunu dile getirdi.

Hamdan, yüzer iskelenin, gıda sorununu çözmediğini bilakis iskelenin varlığında kıtlık seviyesinin daha da yükseldiğini ifade etti.

ABD'nin, Gazze'deki trajik insani durumdan siyasi, ahlaki ve insani açıdan doğrudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdan, uluslararası toplumdan, sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.