TÜRKSAT 6A 9 Temmuz’da uzayda

4 bin 250 kilogram ağırlığında olan ve 15 yıl hizmet süresi bulunan Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğu başlıyor. Türkiye'deki güvenli veri iletişiminin kapasitesini artırıp büyük kazanımlar sağlayacak olan uydu, ABD'de bulunan Cape Canaveral Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydumuz, Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek" dedi. Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında, yaklaşık 70. dakikada TÜRKSAT 6A'dan ilk sinyalin alınması bekleniyor.