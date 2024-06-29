Yedek astsubaylık geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile genelkurmay başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile general ve amirallerin işlediği isnat edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde anılan kişilerin suçun işlendiği tarihteki görevleri ve rütbeleri değil, son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanıyor.Askeralma Kanunu ile statüler arasına 'yedek astsubay' statüsü eklendi. Hükümle, astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, uzman onbaşı maaşı yerine en alt astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlendi.Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla MSB tarafından yapılacak.TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların, 'TSK'da görev yapamaz' şeklinde sağlık raporu ve vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanların dışında kalanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödeyecekler.Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu'ndaki değişiklik ile Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye dışında yürütülecek.Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, uzman erbaşların yıllık izinleri çizelgedeki şekliyle esas olacak. Kendi isteği dışında, hizmet gereği yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanmayanlar, izinlerini diğer yıllarda kullanabilecek. Kullanmadığı yıllık izin süresinde görev yaptığı birlik veya karargâh amiri, izin erteleme belgesi düzenleyecek.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandırarak bu örgütlerin propagandasını yapan personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezasının uygulanabilmesi maksadıyla belirlenen 5 yıl zamanaşımı süresi 20 yıla çıkarıldı.Yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının, ceza sayısı ve puanına eklemek suretiyle TSK'dan ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurduğu hallerde anılan yargı yolu kapalı disiplin cezalarının da mahkemelerce incelenebileceğine ve bunların iptal edilebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.Milli Savunma Üniversitesi Teşkilatı'na, Yabancı Diller Yüksekokulu dâhil ediliyor. Yabancı Diller Yüksekokulu, harp okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek seviyede dil becerileri gelişmiş askeri öğrenci yetiştirilmesi, bünyesinde açılan dil kursları vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından tefrik edilen personele yabancı dil eğitimi, misafir askeri personele ve misafir askeri öğrenciye dil eğitimi verilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.Sözleşmeli erbaş ve erlerin görev yaptıkları bakanlık bünyesinde kazandıkları tecrübelerinden istifade etmek ve uzman erbaşlığa geçişi özendirmek adına sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı bulunduğu bakanlık bünyesi içerisinde bağlı kalmak şartı ile uzman erbaş olmaları halinde ödeme yapılacak.