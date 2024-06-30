Bilime adanmış bır ömür

Türk ve İslam dünyasının en önemli bilim adamları arasında gösterilen ve ömrünü bu uğurda harcayan Fuat Sezgin, vefatının 6. yılında anılıyor. Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Fuat Sezgin, 300 bin yazma eseri inceleyerek, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar alanındaki en kapsamlı eser olarak gösterilen 18 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi'ni kaleme aldı. Akademik hayatını İslam biliminin dünyaya katkılarını araştırmakla geçiren Sezgin, bu alanda külliyat çapında bir eser kaleme aldı. Fuat Sezgin, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olarak gösterilen Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini 1967'de tamamladı. Sezgin, 18. cildi yazarken 30 Haziran 2018'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezgin, Arapça, Almanca, Latince, İbranice, Süryanice'nin de dâhil olduğu birçok dili biliyordu. Sezgin, hayattayken Gülhane Parkı'nda İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve bu müzenin faaliyetlerini desteklemek amacıyla da Fuat Sezgin İslam Bilim ve Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü kuruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2019 yılı, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi.