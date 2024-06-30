CHP’nin İmam Hatip nefreti bitmiyor! Mustafa Varank’tan Gökhan Günaydın’a yanıt

NEFRETİNİ ORTAYA DÖKTÜ

CHP'li Günaydın ise kendi uçuş seferinde yaşanan aksaklıkla ilgili X platformunda bir paylaşımda bulundu ama konuyu THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olmasına bağlayarak hazımsızlığını da gözler önüne bir kez daha serdi.

"DİĞER HAVAYOLLARINI BÖYLE ARAŞTIRIYOR MUSUN?"

Günaydın'ın bu "nefret" paylaşımına yanıt ise AK Partili Mustafa Varank'tan geldi. Varank, Günaydın'ı da etiketlediği X paylaşımında "Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz? Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi Gökhan Günaydın?" diye sordu.