CHP’nin İmam Hatip nefreti bitmiyor! Mustafa Varank’tan Gökhan Günaydın’a yanıt

Türkiye'de yıllardır süregelen, milletin milli ve manevi değerlerine düşmanlık eden anlayış her seferinde farklı kılıflarla kendini göstermeye devam ediyor.
AJET ÜZERİNDEN İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDI
CHP zihniyeti özellikle İmam Hatip okullarını bu noktada sık sık hedef alıyor. Son örneği ise CHP'li Gökhan Günaydın tarafından ortaya kondu. AJet'in bazı uçuşları Avrupa Hava Sahası'nda yaşanan yoğunluk ve bu yoğunluğa bağlı nedenlerle kısıtlandı. AJet'ten yapılan açıklamada bu nedenle de kimi uçuşlarda aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.
NEFRETİNİ ORTAYA DÖKTÜ
CHP'li Günaydın ise kendi uçuş seferinde yaşanan aksaklıkla ilgili X platformunda bir paylaşımda bulundu ama konuyu THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olmasına bağlayarak hazımsızlığını da gözler önüne bir kez daha serdi.
Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz?— Mustafa Varank (@varank) June 30, 2024
Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? @gunaydingokhan
Kinini kusmak için konuyu… pic.twitter.com/3Ytzi5WGem
"DİĞER HAVAYOLLARINI BÖYLE ARAŞTIRIYOR MUSUN?"
Günaydın'ın bu "nefret" paylaşımına yanıt ise AK Partili Mustafa Varank'tan geldi. Varank, Günaydın'ı da etiketlediği X paylaşımında "Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz? Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi Gökhan Günaydın?" diye sordu.