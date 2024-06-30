Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş duyurdu: Türkiye genelinde Yaz Kur’an Kursları yarın başlıyor

Türkiye genelinde bütün camilerde ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an kursları yarın başlıyor. Bu kurslarda temel dini bilgileri Diyanet'in hocalarından öğreniliyor. Kurslarda çocuklara, Kur'an-ı Kerim okumayı, tecvid kurallarını, dini bilgileri ve ahlaki değerleri öğrenme imkânı sunuluyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de yapılıyor.

HEPİNİZİ BEKLİYORUZ

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları hakkında yaptığı açıklamada "Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur'an Sevincim. Sevgili çocuklar, kıymetli genç kardeşlerim; Yaz Kur'an Kursları 1 Temmuz Pazartesi günü (yarın) tüm Türkiye'de başlıyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken aynı zamanda unutulmaz hatıralar biriktireceğin Yaz Kur'an Kurslarımıza hepinizi bekliyoruz" çağrısında da bulundu.

KURSLAR 16 AĞUSTOS'TA BİTİYOR

7 haftalık gündüzlü olarak tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde verilecek olan Kur'an kurslarına kayıt işlemleri ise 8 Temmuz'a kadar sürecek. Yatılı yaz Kur'an kurslarına kayıtlar ise birinci dönem için 08 Temmuz'a kadar, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak. Yatılı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler dışında spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleriyle yüzme dersleri de verileceği belirtiliyor. Camiler, kurs merkezleri veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.