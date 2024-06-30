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Giriş Tarihi: 30.6.2024 15:18

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan’dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelerimize canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında.

Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum.

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Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı
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