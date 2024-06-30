Kumpas soruşturmasında 11 kişi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Edinilen bilgiye göre, iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, emniyet mensupları Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak.