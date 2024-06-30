Şehitlerin hatırası ona emanet

Yozgat'ta coğrafya öğretmenliği yapan Menderes Kılıçarslan, görev yaptığı okullardan birinde şehitler köşesi açılmak istenince aklına şehitlerin eşyalarını sergilemek geldi. Bunu önce okulda uygulayan Menderes öğretmen gelen olumlu tepkiler üzerine daha fazla şehit ailesine ulaşarak şehitlerin ayakkabı, kıyafet gibi eşyalarını topladı.Kılıçarslan, 8 yılda 268 şehidin eşyalarını topladı. Şehitlerin eşyalarından oluşan hatıralarını şehir şehir, ilçe ilçe gezerek açtığı sergilerle vatandaşlarla buluşturan Menderes öğretmen; "Amacım şehitlerimizi hatırlatmak ve unutturmamak" dedi.Önceki görev yaptığı okulda bir öğretmen arkadaşının şehitler köşesi yapalım demesiyle bu fikrin aklına geldiğini belirten Menderes Kılıçarslan, "Ben de öğretmen arkadaşıma şehitlerin eşyasını koyarsak daha çok farkındalık olur dedim. Genç nesiller için görsel olarak şehidin bir eşyasını görmesi onun hafızasında daha kalıcı olur. Daha sonra şehit ailelerimizden şehitlere ait eşyalar istedik. İlk etapta 100 eşya geldi. Bizler bu eşyaları önce okullarda sergilemeye başladık. Daha sonra belediyelerin desteğiyle çeşitli illerde sergiler açtık" dedi.Menderes, 15 Temmuz şehitleri Gülşah Güler, Seher Yaşar, Beytullah Yeşilay, Mustafa Solak, İzzet Özkan, Mustafa Koçak, Mehmet Emir gibi 33 şehidin kendi kullandıkları eşyalarını sergilediklerini belirtti.