Mezuniyet töreninde Erdoğan’dan öğrencilere nasihat: Türkiye için hayal kurun ve ideallerinize koşun

NUN Okulları'nın 4'üncü mezuniyet töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak'ın katılımlarıyla önceki gün gerçekleştirildi. Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan NUN Okulları, birçok prestijli üniversiteden kabul alan mezunları arasına bu yıl 69 öğrencisini daha uğurladı. Aralarında Berat-Esra Albayrak çiftinin oğlu Ahmet Akif'in de bulunduğu öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, "10 yıl önce, milli manevi değerlerine bağlı 'iyi insan yetiştirmek' gayesiyle kurulan NUN Okulları'nın yavrularımız gibi olgunlaşmasına yakından şahitlik ettik. Bu güzide kurumda görüyorum ki, öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan, diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor. Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı.Çünkü insana yaşadığını hissettiren, aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz'. Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun" dedi.Erdoğan mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti. Erdoğan 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla bizlere örnek olmaya, fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi. SABAH