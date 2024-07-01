Bakan Göktaş: AK Parti hükümetlerinin en önem verdiği konu sosyal yardım

Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda belediye başkanlarına kapsamlı bir sunum yaptı.



Bakan Göktaş şunları söyledi:

İSTİHDAM ODAKLI PROJELER GELİŞTİRİYORUZ



Yoksulluk riskini azaltmak, kamu kaynaklarını sosyal yardımlar aracılığıyla adaletli ve etkin bir biçimde toplumun geneline yaymak amacıyla çalışıyoruz. Bir yandan da yoksullukla mücadele konusunda çeşitli stratejiler belirliyoruz. Sosyal yardım ve istihdam bağlantısını güçlendirerek, istihdam odaklı politikalar geliştiriyoruz. Yurt genelindeki bin 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi veya ayni olarak ulaştırıyoruz.

DÜNYANIN EN KAPSAMLI SOSYAL POLİTİKA BİLİŞİM SİSTEMİ ARASINA GİRDİ



Kapsamlı bir sosyal yardım programı çerçevesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşları destekliyoruz.

Sosyal yardım programlarını yürütürken bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanıyoruz. 29 farklı kurum, kuruluşun entegre olduğu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nin Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi ve dünyanın en kapsamlı sosyal politika bilişim sistemleri arasında yer aldı.

ULUSAL VEFA PROGRAMI SON 4 AYDA 127 BİN YAŞLI VATANDAŞA ULAŞTI



Belediye Kanunu'na göre sosyal yardımların belediyelerin de görev ve sorumlulukları arasında sosyal yardım faaliyetleri de yer alıyor. Bu bağlamda iş birliklerini artırdık. Bakanlık olarak Ulusal Vefa Programı yürütüyoruz, 2010 yılından bu yana yaşlı ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için temizlik, günlük bakım, yemek gibi temel ihtiyaçları karşılıyoruz. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Ulusal Vefa Programı kapsamında 127 bin yaşlı vatandaşımız için 1,44 milyar TL tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirdik.