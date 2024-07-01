Başkan Erdoğan’dan koruyucu aile günü mesajı: “Yavrularımız güvenli ellerde”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları ifade etti: Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan paylaşımında "Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.