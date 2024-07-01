Bayrağımızı yere düşürmedik

15 Temmuz akşamıanne ve babamdan helallik isteyipabdest aldıktan sonra, bayrağımızyere düşmesin diye meydanlarakoştuk. FETÖ'cü hainlerin helikopterlerve tanklardan açtıkları ateşsonucu Ankara'da yaralanarak gaziolduk. O gece geri adım atsaydıkbugün Türkiye diye bir ülke olmazdı,Bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz.FETÖ'cü teröristlerekarşı tankların paletlerine, kaldırımlardansöktüğümüz taşları attık.Genelkurmay Başkanlığı'ndanhavalanan 3 helikopterden açılanateş sonucu şarapnel parçalarıylasol kolumdan yaralandım. Kan kaybındanbayılmıştım. Gözümü hastanedeaçtım. Tek üzüldüğüm şehitolmamak.