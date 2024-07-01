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Giriş Tarihi: 1.7.2024

Bayrağımızı yere düşürmedik

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bayrağımızı yere düşürmedik
15 Temmuz gazisi Selim Erdoğan: 15 Temmuz akşamı anne ve babamdan helallik isteyip abdest aldıktan sonra, bayrağımız yere düşmesin diye meydanlara koştuk. FETÖ'cü hainlerin helikopterler ve tanklardan açtıkları ateş sonucu Ankara'da yaralanarak gazi olduk. O gece geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı, Bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz. FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine, kaldırımlardan söktüğümüz taşları attık. Genelkurmay Başkanlığı'ndan havalanan 3 helikopterden açılan ateş sonucu şarapnel parçalarıyla sol kolumdan yaralandım. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. Tek üzüldüğüm şehit olmamak.
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Bayrağımızı yere düşürmedik
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