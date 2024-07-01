Bayrağımızı yere düşürmedik

15 Temmuz gazisi Selim Erdoğan:
15 Temmuz akşamı
anne ve babamdan helallik isteyip
abdest aldıktan sonra, bayrağımız
yere düşmesin diye meydanlara
koştuk. FETÖ'cü hainlerin helikopterler
ve tanklardan açtıkları ateş
sonucu Ankara'da yaralanarak gazi
olduk. O gece geri adım atsaydık
bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı,
Bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz.
FETÖ'cü teröristlere
karşı tankların paletlerine, kaldırımlardan
söktüğümüz taşları attık.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan
havalanan 3 helikopterden açılan
ateş sonucu şarapnel parçalarıyla
sol kolumdan yaralandım. Kan kaybından
bayılmıştım. Gözümü hastanede
açtım. Tek üzüldüğüm şehit
olmamak.