Bizi asla yıkamayacaklar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Gazi Çetin Yıldız (42):
Allah
devletimize milletimize bir
daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın.
Bazılarımız canıyla bazılarımız
uzuvlarını kaybederek o gece
bedel ödedi. Bundan da asla pişman
değiliz. En büyük bedeli ise o
hainler ödedi. Hedef tek vatan ve
milletti. O nedenle 15 Temmuz'u
iyi anlamalıyız. Devletimiz çok
büyük. Bizi yıkamadılar, yıkamayacaklar"
dedi. Yıldız'ın evindeki
duvar saati ise o gece ilk selanın
okunduğu 00.13'te sabit duruyor.