Bizi asla yıkamayacaklar

Allahdevletimize milletimize birdaha 15 Temmuz'lar yaşatmasın.Bazılarımız canıyla bazılarımızuzuvlarını kaybederek o gecebedel ödedi. Bundan da asla pişmandeğiliz. En büyük bedeli ise ohainler ödedi. Hedef tek vatan vemilletti. O nedenle 15 Temmuz'uiyi anlamalıyız. Devletimiz çokbüyük. Bizi yıkamadılar, yıkamayacaklar"dedi. Yıldız'ın evindekiduvar saati ise o gece ilk selanınokunduğu 00.13'te sabit duruyor.