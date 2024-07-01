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Giriş Tarihi: 1.7.2024

Bizi asla yıkamayacaklar

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Bizi asla yıkamayacaklar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Gazi Çetin Yıldız (42): Allah devletimize milletimize bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bazılarımız canıyla bazılarımız uzuvlarını kaybederek o gece bedel ödedi. Bundan da asla pişman değiliz. En büyük bedeli ise o hainler ödedi. Hedef tek vatan ve milletti. O nedenle 15 Temmuz'u iyi anlamalıyız. Devletimiz çok büyük. Bizi yıkamadılar, yıkamayacaklar" dedi. Yıldız'ın evindeki duvar saati ise o gece ilk selanın okunduğu 00.13'te sabit duruyor.
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Bizi asla yıkamayacaklar
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