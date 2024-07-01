Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, seçim öncesi peş peşe indirim vaatleri sıraladı. Ancak 31 Mart sonrası yaptıkları zam açıklamaları tepki topladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 60'a varan su zammının ardından İzmir'de de suya yüzde 45 zam yapıldı. Bu durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in bile tepkisine yol açtı.Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim sözünü seçim vaadi olarak verdiğini hatırlattı.Barış Özel, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" ifadelerini kullandı. Tugay "65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Üzerine de halka suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz" vaadini açıklamıştı.