CHP’li başkan makamında adam dövdürdü

Manisa'nın Kula ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Sönmez, belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri Murat Uygur ve Halit Dolma'yı geçen Perşembe günü makamına çağırdı. Saat 16.30 sıralarında belediyeye giriş yapan Uygur ve Dolma ile makamında görüşen Başkan Dönmez, iddiaya göre ihaleyle ilgili sözleşmeyi fes etmek istedi. Dolma ve Uygur bu durumu kabul etmeyince de aralarında tartışma çıktı.Tartışma büyüyünce Başkan Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş, firma yetkilileri Dolma ve Uygur'u makam odasında öldüresiye dövüp belediyeden çıkardı.Uygur ve Dolma'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şoför Aksoy ve koruma Gidiş, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Bu arada darp raporu alan Başkan Dönmez'de, sözleşmeyi feshetmek isteyince 2 firma yetkilisinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.Olayın ardından ise tanık gösterilmemeleri için belediyedeki tüm personelin binadan çıkarıldığı, polise de güvenlik kameralarının çalışmadığının söylendiği ve makam odasındaki halılarında kan lekelerinin temizlenmesi için gecesi 24.00'te yıkamaya götürüldüğü belirlendi. Bu gelişmeler üzerine soruşturma kapsamında Başkan Dönmez de önceki gün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dönmez, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.