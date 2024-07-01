Ciğerimizi yaktık!

İzmir'in Selçuk ve Menderes, Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk İlçelerinde önceki gün çıkan orman yangınları, gece boyu süren mücadele sonucu, dün kontrol altına alındı. İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki yangın kriz merkezinde yangınlarla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuk'ta 350, Menderes'te de yaklaşık 150 hektar alanın etkilendiğini söyledi. Menderes"teki yangının bir hobi bahçesinden çıktığını ve sahibinin gözaltına alındığını aktaran Yumaklı, "Dün İzmir'de, risk gurubunda dediğimiz 6 büyük yangın oldu. Onlardan birisi de Çeşme'deydi. Çeşme yangınının bir sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. İzmariti söndürmeden atan O. İ. gözaltına alındı. Selçuk'taki yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.Bakan Yuımaklı "İster bilinçli, ister bilinçsiz, ister hatayla, ister ihmalle, herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olanların çok ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can kaybı, mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek tehlikeleri görüyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde mücadele oluyor. Özellikle önümüzdeki hafta, bu bölgede, yani Ege Bölgesi'nde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını ve hava sıcaklıklarının yükseldiğini de dikkate alarak, vatandaşlarımızın mutlaka bu konuya özen göstermelerini istirham ediyorum" dedi.İzmir Çeşme'de Germiyan mahallesindeki makilik alanda sigara izmariti nedeniyle çıkan yangının başlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin alana izmarit atıp koşarak uzaklaştığı, ardından iki kişinin tekrar makilik alana doğru koştuğu ve alevlerin yükseldiği yer aldı. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkmasına neden olan izmariti attığı gerekçesiyle gözaltına alınan O. İ.'nin sorgusu sürüyor. Öte yandan dün Yalova Çınarcık'ta çıkan bir yangına da sigara izmaritinin neden olduğu tespit edildi.Bursa'da makilik alanda çıkan ve Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.Veteriner Fakültesi'ndeki hayvanlar tedir amaçlı tahliye edildi, yurtlar boşaltıldı.Milas'ta Pamukdüzü ormanlık alanındaki yangınkısa sürede söndürüldü.Yahyalı'da 20 hektar ormanlık alan kül oldu.Ermenek'teki yangn , 3 helikopter, 1 uçak, 6 su tankeri ve İHA'yla söndürüldü.Serik'e bağlı Bilginler Mahallesi'ndeki yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.İslahiye'ye bağlı Çerçili mahallesinde, meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.SABAH