Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi'nin Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde buluşmalarının ardından mevkidaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Etiyopya ve Somali'den gelen konuk bakanlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin barış, diplomasi ve iyi niyete olan taahhüdünün ortak diyalog oluşturmak ve ortak temeller bulma konusundaki çabaları desteklediğini kaydetti. Fidan, "Biz bugün kendimizi çok imtiyazlı bir pozisyonda buluyoruz. Her iki tarafın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği en üst seviyedeki güven ve vermiş oldukları yetki bizim doğru yolda olduğumuz inancımızı güçlendiriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, hem mevkidaşlarıyla hem de heyetler arasında yapılan görüşmeler sırasında bütün tartışma noktaları üstünde görüş teatisinde bulunduklarını ifade etti. Bakan Fidan, her iki tarafın da konularla ilgili hassasiyetlerini dile getirdiklerini söyledi.