‘Diyarbakırlı Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin’i katletmişti: Cinayeti planladığını itiraf etti

Fatih'te sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Olay sonrası tutuklanan Bayrut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Bir önceki celse duruşma savcısı sanığın "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

CİNAYETİ PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Sanık, 3-4 ay öncesinde Ramazan Pişkin'i sosyal medyadan gördüğünü, olaydan 1 ay önce ise Pişkin'in dükkanın önünden geçtiğini söyledi. Baykut, "Cinayetten 4-5 gün önce yine dükkanın oradan geçtim. Kendisini kontrol ettim. Cinayeti kafamda kurguladım. Bana kötülük yapanların yerine onu koydum. Görüntü olarak benzettim. Maddenin etkisi altındaydım. Cinayetteki bıçağı yaklaşık iki ay öncesinde maktulü öldürmek için almıştım" itirafında bulundu.

RAPOR TALEBİNDE BULUNDU

Baykut'un avukatı dosyaya yeni müdahil olduğunu, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek rapor alınmasını ve mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Müşteki avukatı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, akıl sağlığı yönünde rapor alınması talebinin reddine, mütalaa için ek süre vererek duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.