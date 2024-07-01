FETÖ’cü hesaplardan Kayseri provokasyonu

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğuna Suriyeli bir erkeğin cinsel tacizde bulunduğu iddiaları sonrasında kentte olaylar çıktı. Kısa sürede güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Cinsel tacizde bulunduğu belirtilen şüpheli İ.A. ise (26) emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ HESAPLARI PROVOKASYON PEŞİNDEYDİ

Olayların başladığı andan itibaren çeşitli mecralarda Kayseri'deki bir kesimin şiddetin boyutunu gösteren paylaşımları ise sosyal medyada infiale neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaşanan olaylardan dolayı endişe duyarken, birçok hesap ise olayları fırsat bilip "mülteci" provokasyonu yaptı. Özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup hesapların şiddet olayının mülteci sorunu üzerinden alevlendirilmesine yönelik çabası gözlerden kaçmadı.

EMRE USLU'DAN PROVOKASYON

FETÖ firarisi Emre Uslu, Kayseri'de yaşanan olayları farklı bir boyuta taşımak için sosyal medyayı kullandı. Uslu, "Yarın Sinan Ateş'in davası var Ankara'da. Bugün bir el milliyetçiliğin merkezi Kayseri'de sokakları ateşe verdi. Mesajı aldın mı @RTErdogan?" paylaşımı yaptı. Bununla sınırlı kalmayan Emre Uslu, "Kayseri'den gelen bir bilgi: 'Son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler. İkiye ayrılmışlar, bir kısmı yolları kapatmış, kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" şeklinde paylaşımını sürdürdü.

CEVHERİ VE ARSLAN DA YAYDI

Dün geceki Kayseri olaylarında Conflicttr isimli X'deki sosyal medya hesabından anbean yaşanan şiddete dair görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüleri ise FETÖ'cü isimlerden bazıları paylaşmaya başladı. Onlardan biri de FETÖ'cü Cevheri Güven'di. Güven X hesabından anında görüntüyü yaydı.

Provokasyonu sürdüren hesaplardan biri ise FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'dı. O da görüntüleri yayanların başında geliyordu. Birçok FETÖ hesabı da aynı şekilde ya yorum yazarak ya da paylaşımı yayarak provokasyonu arttırdı. FETÖ'cü isimlerden Said Sefa ve Sevinç Özarslan gibi birçok kişi de Kayseri paylaşımları yaptı.