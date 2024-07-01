Hainler vatan evlatlarına bomba attı

Adanalı polis memuru Yunus Uğur (25), 15 Temmuz 2016'da Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainler tarafından yapılan saldırıda şehadete kavuştu. Düğününe sadece 2 ay kala şehit düşen Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur (55), darbe girişiminin yıl dönümünde duygularını SABAH'a anlattı: En son Ramazan Bayramı'nda bir araya gelmiştik. Bana, 'Baba, teşkilatta felaket FETÖ'cü var, bizimle çok uğraşıyorlar. Sürekli mobing uyguluyorlar" demişti.Başka bir günde 'Baba, Allah bana şehitliği nasip eder mi? İnşallah o makam bana da nasip olur' demişti. Demek ki hissetmiş... Yavrum çok iyi kalpli bir insandı. Namazında niyazındaydı. Hainler, PKK'lıların üzerine atmaları gereken bombayı evladımın üzerine attı. Kendi milletini, kendi güvenlik güçlerini şehit eden vatan hainlerine hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum.Yunus'umun iHA pilotu eğitimi aldığını öğrenen rahmetli Özdemir Bayraktar, sağ olsun bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Beni, eşimi ve diğer çocuklarımı BAYKAR'a davet etti, 1 hafta orada kaldık. Bizimle bir baba gibi ilgilendi. Her ay mutlaka arar halimizi hatırımızı sorardı. Özdemir amcayla en son Hac'a giderken konuştum. Telefonla arayarak helalli k aldım. Yanında Sayın Cumhurbaşkanımızda vardı, onunla da helalleştim. Özdemir amcanın yaptıklarını hiç unutmayacağım, baba adamdı.Yunus Uğur, 'Kan kardeşim' dediği ikizler Ahmet - Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte ilkokulu, ortaokul ve liseyi birlikte okudu. 3 dost, çok sevdikleri polislik mesleğini seçti. Yunus Uğur, ikiz kardeşlerle birlikte İHA- helikopter ve uçak teknisyenliği eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na geçici göreve gitti. Yunus Uğur, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Polis Havacılık Dairesi'ne yapılan hava saldırısında çocukluktan görev yerine kadar kader birliği yaptığı hemşerileri olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte şahadete yürüdü. Yunus Uğur, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.