İzmir’de DAEȘ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugün yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda dijital materyallere ve yasak yayın niteliğindeki dökümanlara el konuldu.