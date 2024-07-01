Kayseri’de Suriyeli küçük çocuğa taciz iddiası: Bakanlık’tan açıklama geldi!

AİLE BAKANLIĞI: MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da taciz iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 7 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını vurgulanırken "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.