Kayseri’de Suriyeli küçük çocuğa taciz iddiası: Bakanlık’tan açıklama geldi!

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası gerginlik tırmandı. Mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Çıkan olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.
AİLE BAKANLIĞI: MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINDA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da taciz iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 7 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını vurgulanırken "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.
❗️"Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" haberlerine ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/qF3YZ3tpAu— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) July 1, 2024