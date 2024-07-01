Milletvekili Canbey, İşçi Çıkaran CHP’li Belediyeleri Uyardı: Rızıkla, ekmekle oynamayın

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Yaz Toplantısı'nın ardından Balıkesir'e geldi. Balıkesir'e her hafta düzenli ziyaretlerini sürdüren Canbey, bu hafta Altıeylül ilçesi Paşaköy mahallesini ziyaret etti.

Burada AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan ve teşkilatla birlikte mahalle hayrına katıldı. Daha sonra bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

ASIL MAHARET YENİ İŞ İMKANLARI BULMAKTA

Vatandaşların, CHP'li ilçe belediyelerindeki işçi çıkarmalar konusundaki şikayetleri üzerine konuşan Milletvekili Canbey, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerde yapılan işçi çıkarmalar bizi çok rahatsız ediyor. Rızıkla, ekmekle oynamak doğru değil. Burada çalışan kişiler bir bahaneyle işten çıkarılıyor. Siz bir Balıkesirliyi çıkarıp başka birini işe almak için türlü bahaneler oluşturup farklı farklı yollara başvuruyorsanız, bu yanlıştır. İşten atılan insanlara yazıktır, ailelerine yazıktır. Eğer İşe yeni insanlar alacaksanız, yeni iş imkanları oluşturarak bunu yapmalısınız. Asıl maharet burada" dedi.

UMUT VAAD EDİP, UMUTSUZLUK KAYNAĞI OLUYORSUNUZ

"Bazı İnsanların gönlünü ve kalbini kırarak, hayatlarını karartarak bir diğerine iş imkanı oluşturmak doğru değil" diyen Canbey, "Umut vaat ederek gelip de, insanları işsiz bırakıp umutsuzluğa terk etmemek, onların yuvalarına zarar vermemek lazım. Bu işten çıkarılanların hepsi Balıkesirli ve onların aileleri ile çarşıda, pazarda karşılaşacaksınız. Onlara ne diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

İŞÇI KIYIMI İÇİN TÜRLÜ BAHANELER UYDURULUYOR

Milletvekili Canbey, "Görüyoruz, CHP'li Belediyelerde türlü bahanelerle işçi çıkarmalar yapılıyor. Bu iş Kurdun kuzuyu yeme hikayesine benziyor. Kurt kuzuyu yemeye niyetlenmişse, suyun üst tarafındayken alt taraftaki kuzuya 'suyumu bulandırıyorsun' dermiş" Ne yazık ki kurt kuzuyu yemeyi kafaya koymuş, 'Suyumu niye bulandırıyorsun' bahaneleriyle işçi çıkarıyorlar ve işçi çıkarmanın planlarını yapıyorlar. Bence bu doğru değil ve işçi kıyımının acilen durdurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.