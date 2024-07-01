Son dakika: Dışişleri’nden Suriye’deki provokasyonlar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'deki provokasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARI HER TÜRLÜ PROVOKASYONUN ÜZERİNDE"

Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabaların ve ilkeli duruşun, her türlü provokasyonun üzerinde olduğu vurgulandı.

BAKAN TUNÇ: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Tunç, çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını, çocuk ve ailesinin ise devlet korumasına alındığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını, çocuk ve ailesinin ise devlet korumasına alındığını aktardı.

ASILSIZ İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletin birliğini ve ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmaların sürdüğünü ve gözaltı kararlarının verildiğini aktardı.

'NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLER AMACINA ULAŞAMAYACAK'

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.