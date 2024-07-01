Son dakika: Sinan Ateş cinayeti davası başladı! 22 sanık hakim karşısında: Başkan Erdoğan "Gereken yapılacak" demişti

Son dakika haberleri: Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 5 gün sürmesi planlanan duruşmalar nedeniyle salon girişi ve içinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmayı bazı siyasiler de takip ediyor. Duruşma salonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izleyici olarak yer aldı. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı il baro başkanları da izliyor.
Özgür Özel, duruşma salonunda, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte oturdu.
Duruşma öncesi, sanıklardan Doğukan Çep, müşteki sıralarında oturanlara yönelik sözleri nedeniyle kolluk personeli tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.
Duruşmanın başında mahkeme başkanı, taraflara, "Herhangi bir sataşma, laf atma olmasın. Gerek sanıklar gerek müşteki tarafından. Bunlara gerek yok. Bırakın işimizi yapalım. Tahrik etmeye çalışanlar olabilir. Meseli şahsileştirmeyin. Aşağıda bir sanığımız varmış. salona gelmeden önce bazı sözleri olmuş, olabilir. Sabırlı olacaksınız, sakin olacaksınız, tahriklere kapılmayın." uyarısında bulundu.
Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.
Bu sırada, müşteki sıralarında söz alan MHP avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, "MHP'nin suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı" gerekçesiyle katılma talebinin oy birliğiyle reddine karar verdi.
Daha sonra, mahkeme başkanınca iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.
"SUÇLULARIN ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANMASINDAN BAŞKA TALEBİMİZ BULUNMUYOR"
Öte yandan, duruşma öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz, ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir. İddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimize sadece suçlular var, sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır" dedi.
"BAHSEDİLEN DURUM İDDİALARDAN İBARET"
Bir gazeteci tarafından Sinan Ateş'in Mersin'de yapılan bazı ticari bilgileri toplayarak istihbarat yetkilerine teslim ettiğine dair iddiaları sorulması üzerine Ateş, "Bahsedilen durum iddialardan ibaret. Ben bugüne kadar elimdeki somut delillere, bilgi ve belgelere dayanarak konuştum. Bugünden sonra da öyle konuşacağım. Eğer bir gün o konuyla alakalı somut bir bilgi ve belge elimize ulaşırsa, o gün onunla alakalı da yorumumu söyleyeceğim ama şu an için böyle bir şey mevcut değil. Ancak Mersin olayı tabii ki de bizim olayımızın öncüsü, oradan başlayarak onun da değerlendirilerek oradaki ifadelerin de gerekli ifadelerin de alınarak dosyaya konulması ve hep birlikte işlem görmesi gerektiğini ben mahkeme heyetine ileteceğim" cevabını verdi.
Tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi.
"BU MİLLETİN AKIL VE VİCDAN SAHİBİ FERDİ BİZİM YANIMIZDA"
Bir gazetecinin aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu bazı siyasi isimlerin mahkemeyi takip edeceklerinin sorulması üzerine Ateş, şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi parti Genel Başkanları ve onların arkasındaki kamuoyu da tıpkı sizler gibi bizi yalnız bırakmadı. Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN, AYŞE ATEŞ VE KIZLARINI KABUL ETMİŞTİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile 11 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü. Görüşmede Ateş çiftinin kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer almıştı
Görüşme sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KÂR KALMAYACAK
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı'mızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla gerçekleştirdiğimiz görüşme hakkında bilgi almak için arayan bütün basın mensuplarına kısa bir özet geçeceğim:
Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak."
"NE GEREKİYORSA YAPILACAK"
Ayşe Ateş, "Dosya hakkında konuştuk. Hatta detaylı bir konuşma oldu. Muzdarip olduğumuz konulardan bahsettim. Bu tehditlerden, iftiralardan, hakaretlerden uzun uzun bahsettim. Kendisi Sayın Bakan'a (Adalet Bakanı Yılmaz Tunç) bir dosya hazırlamamı ve hem kendisine hem de Hasan Doğan Beyefendi'ye iletmemi istedi. O dosyayı hazırlıyorum. Bunun dışında yargılanmanın en hızlı şekilde yapılması, dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü bana verdi." ifadelerini kullanmıştı.